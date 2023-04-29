彰化柏力力29日對上裕隆納智捷，第一節裕隆班霸與柏力力朱恩麟在進攻端互別苗頭，分別攻下9分。柏力力上半場用超過6成的三分球命中率轟進7顆三分取得小幅領先，第三節江尚謙、莊又齊連續命中三分拉開兩隊差距，布依德的灌籃更是點燃全場氣氛，讓柏力力帶著12分領先進入決勝節。

第四節柏力力依然維持高檔的外線命中率，黃建智連續兩顆外線更澆熄了裕隆反撲的氣焰，柏力力全場投進12記外線，終場85比67擊敗裕隆納智捷，布依德貢獻貢獻22分、17籃板的雙十數據。

莊又齊攻下14分並且在第三節投進兩顆關鍵三分，他說：「從第一節開始信心就一直在堆疊，隊友也都很相信我，我覺得他們給我很大的能量。」雖然莊又齊與柏力力無緣挑戰賽，但對這位職業二年級生來說，今年賽季收穫不少，尤其是在閱讀比賽的方面。

最後一場賽事是台灣銀行對上台灣啤酒，首節兩隊互不相讓，第二節開始台銀先打出一波8比0攻勢，但台啤很快調整腳步追上，中場38比43稍微落後臺銀。下半場兩隊一路拉鋸到第四節尾聲，讀秒階段台啤王皓吉命中超前三分彈鎖定比賽，終場台啤就以90比85拿下勝利，也確定拿下本階段冠軍。

王皓吉表示，「其實我今天打得有點掙扎，命中率跟防守上面都疏忽很多，最後一顆就想說釋放壓力，就把他給投進了。」他今天還傳出全隊最高的6助攻，對此他表示，因為菲爾斯的吸引力很大，只要球給他或是找到外圍的空檔，就會有助攻。菲爾斯此役攻下27分、15籃板，蓋比21分、9籃板同樣相當關鍵，而台銀全隊有5人得分上雙，但讀秒階段沒能咬住比賽，遺憾吞敗。