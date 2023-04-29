ModelTV 影音串流平台今 (29日)宣布，今年將與財團法人台灣紅絲帶基金會合作，由曾代表台灣參與美國成人奧斯卡獎（AVN Awards）的台灣女優夏晴子，出任公益大使，將於 TAE（台灣成人博覽會）上展開連續3日的公益活動，屆時收益全數捐出，更將在影音平台上開立「公益專區」，計算該專區的影片觀看次數，每觀看一次，就捐出一元，最後，平台也稱將捐出期間會員訂閱費用的5%。

夏晴子表示自己身在成人影視音產業多年，一直以來都嚴守基本的安全防護措施，深知「性傳染疾病防治」對產業與健康的重要。在產業裡，「性病」是最狡猾的刺客，它往往出現得猝不及防，會造成拍攝阻礙、身體後遺症，甚至危及生命等可怕的後果。因此，團隊與自身都對此非常重視，除了定期做7種性病的篩檢外，性愛畫面也一律「無套不歡」，保險套戴好戴滿。

夏晴子稱一直以來都嚴守基本的安全防護措施。（圖／ModelTV提供）

而夏晴子也說這次的公益活動她將給足誠意，除了會「親力親為」，手把手教導粉絲正確使用保險套的方法外，還準備了「癢癢小秘寶」給參與民眾近距離親密互動的福利。希望透過這次活動再次說明，正確的性行為觀念不僅是親密關係裡的先決條件，這樣也是讓彼此走得更長久，做得更快活的不二法門。