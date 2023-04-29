戴資穎擊敗山口茜之後，與場邊觀眾自拍合影。（Badminton Photo提供）

台灣「羽球一姐」戴資穎今天在羽球亞錦賽女單4強對決宿敵山口茜，首局小戴掌控節奏，憑藉後段一波5比0攻勢，僅打了13分鐘就以21比12拔得頭籌。可惜次局追分總是功虧一簣，讓山口茜以21比16扳回一城。所幸決勝局小戴打出7比1開局，並擋住對手凌厲反撲，以21比15中止對戰5連敗，明與韓國天才少女安洗瑩爭冠。

現任球后山口茜是小戴在羽壇最棘手的宿敵之一，賽前對戰小戴以10勝11敗吃虧，近期更深陷對戰5連敗，上次擊敗山口茜已是2019年新加坡公開賽女單4強。

這次在阿拉伯聯合大公國的杜拜交手，兩人8強賽都經歷3局激戰，首局山口茜似乎沒有以往「打不死」的跑動能力，小戴從2平後一路領先，並在13比10後連得5分，最後山口茜一記翻網球未過，讓小戴拿下第1局。

第2局小戴在7平後連丟4分，隨後奮力追趕曾追到13比14，卻功虧一簣沒能追平，在16比18落後時連丟3分，讓山口茜追平局數，進入兩人生涯第8次的3局大戰，前7場山口茜以4勝略居上風。

這次決勝局小戴先下手為強，取得7比1領先，可惜沒能在技術暫停前拉開更大差距，於10比6領先時被山口茜連追3分，僅以2分優勢進入技術暫停。換邊後首分打得驚心動魄，小戴雖然奮力拿下，但與山口茜都氣喘吁吁，接著成為意志力的比拚，小戴曾被追到1分差距，不過主動進攻奏效，讓跑不死的山口茜多次救球不及，最後賽末點將網前球打在對手身上，鏖戰53分鐘搶下女單決賽門票。