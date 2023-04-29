新冠肺炎將於5月1日降級為第四類法定傳染病，指揮中心也將於同日解編，之後改由每月一次的「COVID-19防治聯繫會報」進行監測與應變措施。入口網站「Yahoo奇摩」25日起針對「5月1日起指揮中心解編，你會擔心未來疫情難以監控嗎？」進行網路民調，最後結果今天（29日）出爐，48.3%的網友表示不擔心未來疫情難以監控；30.5%則擔心難以監控。

入口網站「Yahoo奇摩」25日起針對「5月1日起指揮中心解編，你會擔心未來疫情難以監控嗎？」進行網路民調，截至今（29日）晚上9點，已有逾9100名網友投票。25.4%的網友表示完全不擔心未來疫情難以監控、22.9%表示不太擔心；17.6%有點擔心疫情難以監控、12.9%非常擔心；21.2%不知道／沒意見。

該民調也問到：「你已恢復到疫情前的正常生活嗎？」有36.5%的網友表示大致恢復疫情前的正常生活、18.3%表示恢復一些、14.4%表示完全恢復；22.5%表示尚未恢復疫情前的正常生活；8.3%不知道／沒意見。

另外，該民調也調查參與民調的網友性別、居住地，58.5%為男性，41.5%為女性。至於居住地，48.9%為北部（北北基/桃竹苗）、14.8%為中部（中彰投）、25.6%為南部（雲嘉南與高屏地區）、8.3%為東部（宜花東）、2.4%為離島（金門、澎湖、 連江）。