SAYA首度參與大型售票演唱會，賣力歌唱。（羅永銘攝）

金曲台語歌后張秀卿領軍林俊逸、郭忠祐以及張惠春（SAYA）29、30日在台北國際會議中心參加「歌之饗宴7 卿親歌聲演唱會」。郭忠祐今演唱〈九百九十九朵玫瑰〉打頭陣開唱，只見他梳起小馬尾，穿上白色羽毛上衣搭配白褲造型和超夯韓劇《黑暗榮耀》的反派角色「孫慏梧」十分相似。

他更走下台發送999朵玫瑰花，提前預祝觀眾母親節快樂，更熱情邀約全場粉絲大合唱。他為讓歌迷驚艷，郭忠祐更從一月份起，每周便安排兩堂以上的踢踏舞課程，藉由不斷苦練精進，果然以超水準的演出，讓歌迷隨著舞步節拍沉醉，贏得歌迷熱烈的掌聲。

SAYA首度參與大型售票演唱會，接連嗨唱〈青蘋果樂園〉、〈我終於失去了你〉，熱情邀全場粉絲大合唱，並透露，近年來生活重心都在小孩、家庭，偶爾才會接小型的演出活動，她的兒子目前國三、女兒小六，孩子們都很喜歡運動，她看到台下滿滿聽眾，心情激動，自虧：「我當家庭主婦太久，興奮又害怕凸槌，因為我很容易凸槌。」