韓國總統尹錫悅28日到美國哈佛大學甘迺迪政府學院（Kennedy School）發表演說，隨後與知名國際政治學者、哈佛大學教授約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）進行對話。尹錫悅就他與美國總統拜登發表的《華盛頓宣言》說，《美韓共同防禦條約》簽署於1953年，到了當前，不得不升級為包括核武在內的美韓共同防禦概念。

據韓聯社報導，尹錫悅指出，朝核威脅近在眼前。韓國國內有輿論認為，我們應獨自開發核武。每當朝鮮加大飛彈威脅力度時，「擁核」論就會獲得支持。他指出韓國擁有能短時間、甚至一年內進行核武裝的技術做後盾。但「核」不僅涉及單純的技術問題，還要考慮與核武器相關的複雜的政治經濟學和政治經濟方程式。而韓國國內輿論並不考慮這些。由於技術上可行，加上朝鮮正在加大威脅程度，所以單純認為我們也要研製核武。

美韓發表的《華盛頓宣言》旨在強化美方「延伸嚇阻」（核保護傘），重點包括兩國新設北約式「核磋商小組」，美方也將定期在南韓周邊部署搭載核武的戰略核潛艦（SSBN）。

尹錫悅表示，《華盛頓宣言》不僅寫入美方的義務，也包括韓國要遵守不自行研製核武器、履行《禁止核子擴散條約》（NPT）的義務，政權更迭也不能影響其效力。針對《華盛頓宣言》與「北約式核共享」的區別，他強調，因為這是韓美兩國之間簽訂的協議，應該比多方協議更有實效性。我對《華盛頓宣言》的可持續性抱有堅定信心。

對於奈伊有關《華盛頓宣言》是否會影響到韓中關係的提問，尹錫悅表示韓方一直致力於基於相互尊重的精神，打造追求共同利益的韓中關係。對於朝鮮不斷升級核武技術，違反聯合國安理會涉朝決議的行為，安理會理事國合作應對不力，導致核威脅進一步具體化。由於不僅是韓國，日本和美國都面臨核威脅，因此（《華盛頓宣言》）是必然選擇。

對於韓方是否考慮對烏軍援的提問，尹錫悅稱，正在密切關注烏克蘭戰況，將視情況同國際社會一道努力遵守國際規範和《國際法》。

至於韓日關係，尹錫悅表示，應摒棄歷史遺留問題得不到解決就寸步不讓的想法。他認為，韓國民眾圍繞日本殖民統治時期存在不少矛盾，只要我們開展面向未來的合作，相關不和矛盾必將化解。他堅信面向未來的合作將大幅改善涉歷史遺留問題的國民情感、認知問題。

尹錫悅表示，有輿論指出日本政府未響應韓方改善兩國關係的所作努力，但他28日早上聽聞日本為將韓國重新列入「出口白名單」（出口審查優待國）已啟動相關法律流程的消息。他相信兩國關係將迎來眾多改變。