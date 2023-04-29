淡江大學的澳洲交換生肖雷(Alex Shorey)本月初誤食老鼠藥，中毒送醫急救，病況一度危急，家人控訴是台灣小吃導致，引發網友炸鍋，認為汙名化台灣小吃，北醫則表示，本人自述與小吃無關，對此肖雷父親也坦言兒子如何吃老鼠藥「仍是謎團」。

肖雷去年9月來台，今年初中毒送醫，由於語言不通，導致治療有所延誤，造成器官受損、呼吸衰竭，一度入住加護病房搶救。姑姑基特森(Elizabeth Shorey-Kitson)接受外媒採訪時，指控可能為台灣街頭小吃導致。

https://t.co/9IoQmzWpBX Alex Shorey, 24, has been in hospital in Taiwan for weeks, but has had adverse reactions to certain treatments. His family says a medical evacuation flight has been secured and he will soon be back on Australian soil. — ABC News (@abcnews) April 29, 2023

北醫對此表示，目前診斷肖雷所吃的倒是超級法林(Super Warfarin)，目前已經脫離險境，離開加護病房，轉至普通病房，肖雷本人則自述與台灣小吃無關。

根據《ABC新聞》報導，肖雷父親史帝夫(Steve Shorey)表示，兒子的狀況好轉不少，也開始進食，坦言兒子到底為何會誤食老鼠藥仍是個謎。由於募款金額已達目標，兒子目前預定將於下周一，也就是5月1日返回澳洲。