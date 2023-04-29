統一獅29日以2比1險勝富邦悍將，中止近期2連敗、在新莊跨季12連敗，單場MVP頒給打回追平分、單場3安的蘇智傑，不過總教練林岳平認為，9局下陳傑憲關鍵阻殺是此役關鍵，「他是這場的MVP。」

獅隊前7局雖有攻勢但總是欠缺適時一擊，屢屢遭富邦先發投手江少慶化解危機，直到8局上富邦換投，獅隊找到得分契機，一口氣攻下2分逆轉。

9局下富邦最後反攻機會，獅隊推出終結者陳韻文，但他在1出局後被張進德敲二壘打後由張冠廷代跑，一二壘有人時被姚冠瑋敲出中外野安打，好在陳傑憲美技長傳抓到試圖跑回追平分的張冠廷，最後陳韻文在滿壘時三振掉王正棠，驚險奪勝。

昨天賽前練習時陳傑憲出現頸椎不適的情況，連2場都沒被排進先發打線，今天身體狀況好轉，教練團也授意他從第3局起若有得分機會就要上場代打，他在7局代打邱智呈，面對生涯對戰打擊率高達4成81的江少慶，最後3球遭到三振。

雖然攻擊端沒有幫助到球隊，但陳傑憲用長傳美技守下這1分，「我們都知道球隊在這裡12連敗，大家這2場都很努力把氣勢轉換過來，連敗過程中最難的是突破，今天投手、守備都有發揮，滿開心的，希望明天身體能正常，很開心球隊終於止敗。」

聽到「餅總」把MVP頒給他，陳傑憲卻認為每一個人都是MVP，「今年我當隊長有特別強調不要在意個人成績，想辦法推進、幫助球隊贏球才是重點，只要球隊贏、氣勢就會好下去，個人成績自然就會好。」他也提到，能上演美技關鍵是守備教練郭俊佑提點站位，「他要我們趨前一點，如果正常可能抓不到，加上（林）岱安也幫我補救，才有這個play。」