張信哲日前在杭州奧體中心開唱，吸引5萬名粉絲支持。（潮水音樂提供）

張信哲28日開箱新場地嗨唱，首度站上杭州奧體中心舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」，全場5萬張門票一開賣售罄，大展高人氣。他幽默稱杭州奧體中心為「大蓮花」，因為這場地是甫落成未久的新場館，外型有如一朵盛開的蓮花，同是亞運會的指定場地。

他一登場穿上金色連帽風衣從升降舞台現身，飆唱夯曲〈愛如潮水〉、〈別怕我傷心〉、〈寬容〉等，5萬名粉絲跟著大合唱，氣氛動人，他唱到〈上海姑娘〉時，依慣例暖心置換當地地名，當他唱出：「我最愛的『杭州』小姑娘」時，全場粉絲熱情尖叫。

寵粉的他與團隊特地為了在疫情後重啟的體育場旗艦級首場杭州站，量身打造六角形「未來式蜂巢子舞台」，他在寬達100公尺的舞台外，還可以藉由蜂巢智能小舞台，駛往台前、自由升降，近距離與觀眾互動。

他當天演唱〈雨後〉，杭州突然下起了雨，貼心的他事先有交代粉絲準備雨衣，沒想到真的派上用場，他暖心說：「我有看到你們紛紛穿上雨衣了，很棒，沒有穿的也趕快穿起，不要著涼。」接著獻唱〈有情世間〉時，5萬粉絲默契拿出手機現場出現絕美燈海，讓他一度感動唱到動容，很感謝粉絲一路以來支持，他下一站將赴南京開唱，預計明年進軍美國、加拿大盛大演出。