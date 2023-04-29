滯空攻擊彈藥（Loitering Munition）或稱自殺無人機，已經成為顯學，也在烏俄戰爭中得到了有效的驗證。美國無人機系統製造商AeroVironment再獲美國陸軍6460萬美元（近新台幣19.8億）的大單，採購「彈簧刀」（Switchblade 300）。這筆合約裡面還包括了2個盟國，擴大了該公司的國際市場，報導更稱台灣特種部隊可能會購置100架。

💪🇺🇦Works SSO with FGM-148F Javelin ATGM and Switchblade 300 kamikaze drones pic.twitter.com/7gOuYFpObl — Feher_Junior (@Feher_Junior) April 28, 2023

據軍事新聞網army-technology.com 27日報導，美國陸軍「航空暨地面戰術彈藥」（TAGM）計畫辦公室，於3月24日授予額外資金，將原來的彈簧刀系統合約全部金額增加到2.31億美元（近新台幣71億元）。預計交付時間定於2024年7月。

彈簧刀滯空攻擊彈藥已在美國陸軍中使用了超過10年，在烏俄的戰場上提供了即時情、偵、監和精確打擊支援。該系統非常適合用於對付視距外（BLOS）的目標，並在2022年俄羅斯-烏克蘭戰爭開始後獲得烏克蘭和其他國家的批准使用。當攻擊目標時，操作員可以提供即時影像、GPS座標和隨時取消任務折返的能力。

10 meses después de los rumores Francia 🇫🇷 ordena oficialmente la compra de municiónes merodeadoras Switchblade 300 para sus fuerzas especiales pic.twitter.com/RGUyeAjG0F — Drones de guerra (@dronesdeguerra) April 29, 2023

彈簧刀300型重量約為1.4公斤，適用於單兵操作、最大航程約為10公里、最大飛行時間約為15分鐘，可以搭載多種不同的彈頭。彈簧刀600型重量約為5公斤，需要多人操作，最大航程約為40公里，可以搭載更大的彈頭，包括反裝甲彈頭。

全球資料分析公司（GlobalData）的航太、國防和安全分析師柏恩漢（Harry Boneham）對彈簧刀在烏克蘭的有效性表示：「彈簧刀在烏克蘭的局部打擊行動中發揮了作用，還可能在壓制敵人防空和摧毀敵人防空任務方面發揮作用。」

去年，AeroVironment獲得了美國、英國和立陶宛的採購合約採購彈簧刀300和600型。今年更傳出台灣計劃在2024年為特種部隊購買100架彈簧刀無人機，因應中國大陸不斷增長的威脅。

根據GlobalData的《2022-2032全球軍用無人機市場》報告，北美地區預計成為滯空攻擊彈藥的第2大市場，主要是由美國採購可在陸地和海洋上攻擊目標的便攜式和空中發射自殺式無人機所推動。

最近，AeroVironment在其2023年第3季度的財報方面表現亮眼，報告顯示，第3季度收入為1.344億美元，同比增長49%。