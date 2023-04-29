大陸央視新聞報導，中國大陸海軍南寧艦、微山湖艦，於26日至29日從蘇丹港，分兩批撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙烏地阿拉伯吉達港。首批首架接運撤離人員臨時航班，29日返抵北京，是蘇丹內部衝突爆發以來，有組織撤離人員最多的國家。對於蘇丹內部衝突，中方主張，推動衝突雙方通過對話，化解矛盾分歧。

報導稱，首架接返自蘇丹撤離中國大陸公民的包機，29日凌晨從沙烏地吉達起飛，搭載343名中國大陸公民，包括中資企業工作人員和孔子學院的老師等等。

中國大陸現代國際關係研究院非洲研究所執行所長黎文濤表示，蘇丹的局勢發展到今天，既有其國內的因素，也有國外的因素。從其國內來看的話，產生了激烈的衝突，是導致現在蘇丹局勢惡化的直接的一個導火索。從國外的因素來看，蘇丹長期被西方制裁，導致其國內的經濟發展受限，民生問題非常嚴重，導致了其國內形勢非常混亂。

聯合國安理會4月25日舉行緊急會議審議蘇丹局勢。聯合國祕書長古特瑞斯將蘇丹局勢描述為「令人心碎」。中國大陸常駐聯合國代表張軍在會上表示，當務之急是要推動衝突盡快平息，推動衝突雙方通過對話化解矛盾分歧，推動政治進程和經濟社會發展重回正軌。

蘇丹局勢突變以來，中共中央高度關切，大陸外交部和駐蘇丹及周邊國家使領館短時間內組織大規模人員安全、有序撤離喀土穆等交火地區。

黎文濤指出，這深刻體現了總體國家安全觀裡面以人民安全為宗旨的理念，也體現了人民至上、生命至上的外交理念。這一次撤離基於上兩次撤離的經驗，非常成熟，相應的行動也非常快，體現了更加成熟的這樣的一個海外應急機制。