統一獅29日以2比1擊敗富邦悍將，陳傑憲成為球隊贏球另一功臣，雖然在7局代打遭到江少慶三振，但9局下美技長傳阻殺助隊守住1分領先，他也和經典賽隊友江少慶喊話，「上次他也是在二壘有人時三振我，下次我一定會討回來，下次不要再三振我了！」

陳傑憲因為昨天賽前練習時出現頸椎不適的情況，連2場未被排進先發打線，今天身體好轉後教練團也賦予關鍵時刻代打任務，他在7局上2人出局、二壘有人時接替邱智呈打擊，結果被江少慶3球三振。

「我覺得他今年不太一樣，直球品質一如往常的好，但變化球控制比去年更好，所以我就決定抓直球打，誰知道他那3顆變化球丟得那麼漂亮，這就是他今年自責分率能這麼好的原因。」陳傑憲坦言這次打擊是自己攻擊策略錯誤，「下次當然會要討回來。」他也向江少慶喊話，「下次不要再把我三振！」

賽前陳傑憲對戰江少慶生涯打擊率高達4成81，陳傑憲謙稱可能是去年他狀況不好時自己有「撿到」，「今年他狀況好就把我三振，這很正常，是『正常發揮把我三振。』」他也特別提醒在場媒體，這句話一定要寫上去。」

今天江少慶在首局用一顆155公里的速球三振掉林安可，最終繳出7局無失分、8K好投，可惜牛棚放火，讓他到手的第2勝飛走。