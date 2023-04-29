大陸五一長假期首日，在香港西九龍高鐵站，大批大陸遊客陸續乘搭高鐵抵港。有內地遊客表示，很喜歡香港這個城市，因為香港很自由，令人嚮往。下午在尖沙咀廣東道的名牌奢侈品店外，遊客大排長龍等候進入店舖。但有小型鐘錶店說疫情後消費模式轉變，且中港兩地經濟仍然疲弱，大陸旅客雖多，但大多只有「食、行、玩」，消費力不大。

東網報導，尖沙咀一帶，隨處可見不少大陸旅客在街邊拍照「打卡」，非常興旺。廣東道一帶的精品名牌店亦見大排長龍，不過部分旅客的購物預算也有所減少，手拿幾袋名牌紙袋的旅客明顯較少，香港「購物天堂」的吸引力似乎不再。

在深圳工作的郭小姐和周小姐選擇當天來回、一日遊香港，笑稱「一直在看港劇，感覺港澳就是人生旅遊必打卡的地方」，故特地在黃金周來港，又稱現在深圳通關後來港非常方便，故認為當天來回比較划算，可以節省住宿費。兩人有計劃在港購物，打算到海港城看看衣服和鞋子，不打算買太貴的名牌貨，預算約為7000至8000港元。

楊小姐與朋友2人打算在港留3至4天，認為住宿很難預訂，價格也比平日貴2至3倍，每天晚上要花逾1000港元。兩人打算明天到海洋公園遊玩，之後幾天到比較有名的觀光景點，購物則沒有預算，「購物隨機吧，能看到喜歡的就買一點，沒看到的話就算了。」

但也有大陸旅客花費了3萬多港元購買包包，指來港3日，無設花費上限，「喜歡就買」。亦有旅客花5萬元在一間名店購買包包後，再到另一間名店排隊購物，說已事先在網路上選中款式，另外還會買化妝品等。

在名店外，有移民中介公司展示宣傳單，指可以協助申請「高才通」及「優才計劃」等來港，獲取香港居民身份，同時保留大陸戶籍。

鐘錶店的負責人蘇先生則認為經濟不景氣，來港旅客消費力減弱，坦言大部分旅客以購買500至600港元的鐘錶為主，不會有太大消費。茶餐廳負責人凌先生更坦言營業額僅比平日多數千港元。