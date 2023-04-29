北市一名吳姓小黃運將，過去曾多次「祼上身」、「戴頭套」跑到女鄰居家按門鈴，去年6月凌晨，吳男又跑到公寓的公共樓梯間，全身赤裸對女鄰居裸露下體，嚇得女鄰居報警處理；法官依犯公然猥褻罪，判處吳男罰金9000元，得易服勞役。

據判決書指出，52歲吳男與被害A女為鄰居，吳男因知悉A女生活作息，去年6月9日凌晨4時許，竟全身未著衣物並祼露下體，往A女住處之樓梯間門口方向走去，而A女搭乘電梯返家時發覺，嚇到報警處理。

根據A女自陳及報告指出，吳男自2021年10月間起，至去年3月5日凌晨1時許，就多次以「赤祼上半身」或「戴頭套」等方式，至A女住處門口按門鈴，但因當時《跟蹤騷擾防制法》尚未生效而，自無法律之適用。

法官審酌吳男任意縱容自己之私慾，在不特定多數人得以共見共聞之公眾得出入場所，公然為裸露下體之猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗，容有可議；考量其犯後坦承犯行之態度，法官依犯公然猥褻罪，判處吳男罰金9000元，得易服勞役。

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