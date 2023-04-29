美國眾議院「中國問題特別委員會」日前舉行台海兵棋推演，稱美軍將擊沉解放軍80艘軍艦，同時將有8萬名解放軍登陸台灣，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）並未公布戰爭誰輸誰贏，但強調戰爭「沒有人是贏家」。對此，前立委郭正亮28日就表示，「在那個國會兵推裡面，其中一個場景是美國為了要增加空中武力，結果航母就進入第一島鏈，結果兩艘航母都被擊沈，美軍死傷超過兩萬人」，引發討論。

郭正亮28日在網路節目《不演了新聞台》中表示，「在那個國會兵推裡面，我們看到美國介入的武器都是遠程，有遠程的轟炸機跟導彈」，郭正亮也提到，而其中一個場景是，「美國為了要增加空中武力，結果航母就進入第一島鏈，結果兩艘航母都被擊沈，美軍死傷超過兩萬人，代表兩艘航母都沉了，結論是航母不能進入第一島鏈」。

郭正亮更接著說，「美國要調度彈藥放台灣、菲律賓的基地要蓋、澳大利亞要配置遠程導彈，這全部都是同一個局，就是台海戰爭」，郭正亮指出，「美國要讓你付出比較高的代價，他的戰略就是希望戰爭拉長，才能發動國際來制裁，如果一週就結束了，那美國制裁個鬼？你看俄烏戰爭打了多久，整個制裁也是在兩個禮拜之後才開始」。

郭正亮更接著說，「美國當然希望你打久一點，因為打越久戰爭就會越慘烈，中國大陸國際形象就會越差，接著就可以順勢推出亞洲各國加入國際制裁，容易度就高了，美國現在整個想法就是這樣，絕對不是出兵」。