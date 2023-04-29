南韓第59屆百想藝術大賞於昨(28)日圓滿落幕，大陸女星湯唯繼2011年《晚秋》後，以電影《分手的決心》打敗全道嬿、裴斗娜、廉晶雅等一眾大咖演員，二度摘下影后，在典禮結束後，網路瘋傳她跟朴寶劍跟秀智的同框照，29日上午由秀智在IG正式分享合照，神級組合引起粉絲暴動。

湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇後，在韓國定居，期間接拍老公執導的科幻大片《Wonderland》，而擔任主持人的朴寶劍、秀智也是主演之一，難得再度見到彼此，湯唯拍完照後，還主動張開雙手，一一擁抱兩人，接著小聊幾句才揮手道別，看得出三人的感情相當不錯。

秀智在IG上傳三人合照時，配文就寫道：「這是湯唯歐膩、寶劍歐巴，以及害羞的我」，並笑著摀嘴、附上一顆綠色愛心，表現得就像一名小粉絲般，見此，粉絲紛紛暴動：「湯唯太有國際巨星的樣子了」、「兩位女演員都仙氣十足」、「怎麼有人這麼美」、「等合照好久了，期待Wonderland正式上映」、「朴寶劍穿一身白，真的好帥。」

湯唯跟導演老公金勇建當年因電影《晚秋》定情，但足足過了10年才以《Wonderland》二度與老公合作，電影講述未來世界研發出Wonderland虛擬世界的新科技，人們藉此能與思念的人重逢，據悉，這部片在朴寶劍服役期間殺青，卻因疫情等因素，朴寶劍都當完兵了，遲遲沒有上映，因此這張同框照一發，引起不小的話題。