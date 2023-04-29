台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，已銷出1.7萬公斤，好市多也緊急開設綜合莓快速退貨專區，但由於人命關天，許多會員仍無法平息怒火，紛紛在社團分享自身情況，有人全家發燒，出現各種A肝感染的症狀、有人3個孩子全中鏢、甚至還有為了健康吃莓果的大腸癌患者看到新聞氣到發抖，痛批「繳會費送病毒」。

針對商品被驗出A肝病毒一事，好市多表示，在收到衛生局通知後，已立即將商品全數從賣場和線上通路下架，並配合衛生局召回商品，若會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。

這起事件爆發後，有人在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享好市多綜合莓的快速退貨櫃台畫面，引來一票會員留言。甚至有人驚呼：「我們家好像真的中獎了！」表示時常回購該款冷凍綜合莓，豈料上周家人突然發燒，出現所有A肝病毒的感染症狀，但由於家人外出都會戴口罩、注意清潔，一直不曉得感染什麼疾病，快篩3次都是陰性，整整過了一周才逐漸康復。

購買了該款冷凍綜合莓果的會員在留言區分享自身情況。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外一名網友也感同身受，表示為了孩子的健康，幾乎天天都會準備冷凍莓果加上優格當點心，還趁著3月冷凍莓果特價時開心採購，結果整個月3個孩子陸續發燒，老大甚至出現舌頭發炎的情況，孩子皆看了至少3次醫師，最後還開特效藥治療，「我從沒想過冷凍莓果的問題，做媽媽的很自責，以為天然水果+無糖優格的點心很健康」。

一名大腸癌患者也跳出來留言，表示自己為了保命，想要吃得健康些，特地買了綜合莓打成精力湯飲用，結果卻把病毒吃下肚，讓她看了新聞氣到全身發抖，痛批「好市多根本草菅人命！繳會員費就是希望幫我們把關食品安全，結果加碼送我們病毒」。

一名大腸癌患者出現在留言區，表示自己看到新聞後氣到發抖。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

該則貼文已累積將近7千人按讚，有超過1300則留言、126次分享，其他會員也說：「3年沒續卡，為了買某樣商品續卡進去，一起買了莓果，他X的就中獎了」、「在國外可能賠到脫褲子，在台灣就退貨處理而已」、「應該會員大家一起連署起來，真的太誇張了」、「怎麼不是先檢驗才上架啊？越想越氣」、「只有退貨，都沒賠償，消費者當冤大頭」。

對於會員揚言聯署提告一事，好市多今（29）日上午的回應指出，好市多會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，可至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，公司將會協助處理。若會員有任何相關問題，也可向好市多電話客服中心連絡。