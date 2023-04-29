「全國最香的象牙藍公路」開騎，屏東青年旅創基地成最強補給站。（謝佳潾攝）

屏縣道199及縣道200貫串恆春半島車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等4個鄉鎮，有「全國最香的象牙藍公路」之稱，是許多單車客喜愛的路線，為此，屏縣府打造「屏東青年旅創基地」作為最強補給站，積極串連青年創業及單車山林運動，縣長周春米盼藉此與青年們一同探索屏東更多的自然之美。

周春米指出，「屏東青年旅創基地」自去年開幕以來，推動青年創業和創新旅遊不遺餘力，為推廣恆春半島單車及山林戶外運動，29日特別邀請知名單車Youtuber「Linda愛打卡打掐」、「美樂蒂」一同舉辦單車約騎活動，同時也結合四重溪溫泉休閒農業區舉辦二手市集及夜間星空講座，打造兼具探索、體驗與青創元素的綜合性遊程。

周春米說，青年旅創基地除整合在地產業、人文景觀、住宿、導覽解說、專業講座等，也提供單車騎士們整裝休憩、餐飲、旅遊資訊及簡易單車維修等服務，未來將持續推動青年在恆春半島地區的創新旅遊活動。

周春米強調，恆春半島除了美麗的風景外，還有特殊的山林資源鮮為人知，縣道199及200線貫穿其中，非常適合新手及休閒等級的單車客入門，未來基地將不定期辦理山林體驗單車約騎活動，除了發展四重溪溫泉區的創新旅遊模式外，也要讓參與者體驗屏東不一樣的魅力。

勞青處表示，單車約騎活動是屏東青年旅創基地進駐團隊LAUNCHER CLUB開發出的一項創新旅遊活動，推動低碳綠色交通工具的使用，並結合恆春半島豐富的自然山林景觀和文化特色，提供半島旅遊一個不一樣的體驗。