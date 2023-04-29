衛福部食藥署近日預告開放加拿大全牛齡牛肉進口，但因加拿大曾為狂牛症疫區，且30月齡以上牛肉感染狂牛症機率更高，消基會董事長吳榮達表示，反對狂牛症疫區的加拿大牛肉進口，會呼籲及發動消費者拒絕加拿大牛肉。

據世界動物衛生組織（WOAH）資料顯示，加拿大最近一例的狂牛症於2021年12月6日發生，但為非典型株。

吳榮達表示，將發動呼籲消費者拒絕加拿大牛肉。