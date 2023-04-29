許多人都有租屋經驗，一名護理人員表示，他在租屋網上找到一間歡迎大學生、上班族入住的物件，結果詢問房東後卻遭到拒絕，對方還說：「只租給學生跟工程師欸！我不租給醫院工作的人」，讓他心裡覺得相當無法接受。貼文一出，有不少人指出，房東可能是礙於護理人員工作需要輪班，作息和一般人不同，避免未來互相打擾引發糾紛，乾脆一開始就先將護理人員排除在外。

原PO在臉書粉專《靠北租屋2.0》投稿，表示自身的職業是護理師，因為睡眠品質不佳，所以選擇在外租屋自住，實際搜尋租屋網後，他發現普遍房東都會註明，男女不拘，歡迎大學生、上班族，禁菸、禁寵物、禁八大產業工作者。

原PO好不容易找到心儀的房子，和房東聯繫後，得到竟然回應竟然是，「我們只租給學生跟工程師欸，我不租給醫院工作的人」，原PO一聽瞬間傻眼，「我就問什麼意思？我是做八大了是不是？」同時也質疑房東是擔心他會把病毒帶回租屋處，氣得直說，「祝妳一輩子身體健康！不要來醫院！」

貼文曝光後，有人力挺原PO，「很可惡，居然職業歧視」、「他這在公沙毀？醫療人員可是最穩定的租客哦」、「我只有聽過不租八大和老人家，沒聽過不租給護理師」、「不租給在醫院工作的人純粹就是蠢而已，醫療人員工作時的防護等級是最高的」。

然而也有網友點出房東拒絕租房給護理人員的原因，主要是顧慮到醫院工作的作息可能和一般人不同，「很多人都抱怨過鄰居半夜下班洗澡水聲、腳步聲，不租給醫院上班租客很容易理解吧」、「考量護理人員要輪三班，生活作息不正常，房東索性不租，省得麻煩」、「護理人員輪夜班睡白天，被鄰居吵到無法睡，就會要房東去處理，鄰居又認為白天是正常合理作息，最後根本無解」。