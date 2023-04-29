第一共和股價觸及史上最低點後，市值剩下不到5.57億美元，遠低於2021年11月的峰值逾400億美元。

要求匿名的消息人士向《路透》透露，美國金融業監管機關認定，第一共和銀行的財務惡化，沒有時間等私人部門救援，很可能由FDIC出手接管。

一旦第一共和銀行進入接管程序，將是繼矽谷銀行和標誌銀行之後，今年3月來第三家倒閉的美國銀行。第一共和上周發布第一季業績指出，該季存款流失超過千億美元。

第一共和銀行24日公布Q1財報前，股價收在16美元，業績傳噩耗後，股價一天就暴跌近50％，到28日股價收低在3.51美元。

《華爾街日報》29日引述內情人士報導，FDIC最快週末就會接管第一共和銀行，之後摩根大通（JPMorgan Chase）及PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group）等金融巨頭將參與競購。

第一共和銀行3月傳出瀕臨倒閉後，獲11家大型銀行聯手拯救，摩根大通和PNC也在其中，共挹注300億美元存款但仍不足。

第一共和考慮出售資產或尋求外部注資，聘請投行評估其提出的自救選項，還打算以高於市值的價格拋售持有的抵押貸款和證券。