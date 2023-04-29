根據國防部公布27日上午6時至28日上午6時航迹圖顯示，解放軍派出共機38架次，持續在台海周邊活動。其中TB-001首度從西南空域近入後，一路逆時鐘方向繞台一圈；而後公布BZK-005無人機28日也一路飛到東南空域。退役中將帥化民表示，兩台無人機這種繞法，已經把台灣全島都看了。

帥化民29日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，無人機使用螺旋槳，滯空時間很長，主要是偵查、搜索、情報、監聽等，而主要的目的，就是戰場上的偵蒐。無人機這種繞法，照它的測試監聽範圍，已經把台灣全島都看了。

帥化民指出，這個空域剛好避開台灣海峽中線的國際航道，不會妨礙國際航班的飛行。這個地方空域比較大，不管作戰飛機、空優飛機、反潛機，都可以在這邊做大規模空中演習。

帥化民表示，由於大陸並沒有碰觸到台灣領海、領空，只是在我們的飛航情報區裡面活動。所以沒有辦法去干擾或擊落。