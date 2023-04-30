烏俄戰爭持續延燒，俄羅斯28日向烏克蘭發射了20多枚巡弋飛彈及2架無人機進行襲擊。台大政治系教授左正東表示，俄羅斯在測試美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈有沒有效。

左正東29日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，西方認為烏克蘭需要打一場勝仗，因為西方已經提供烏克蘭很多武器等等，希望烏克蘭最起碼要打一場勝仗。

左正東接著指出，烏克蘭現在天氣非常不好，因春雨期間，陸戰很難前進，只能相互透過無人機、飛彈攻擊，盡可能摧毀對方反擊的力量。而俄羅斯這種攻擊，也是作為一種測試，看看美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈，到底有沒有效。根據西方報導看來，俄羅斯所發動的攻擊，23枚飛彈，有21枚被打下來，這跟烏克蘭的傷亡，好像對不太起來，很可能2枚飛彈都打到很重要的位置。

左正東點出，現在烏俄雙方在地面的部隊僵持。不過俄羅斯的行動，不僅止於飛彈攻擊，現在更採取另一個大的動作，是法律上的動作。就是要求在俄羅斯佔領處的烏克人 如果不願持有俄羅斯的國籍煥發俄羅斯的護照，在一定時間內，就必須要離開。