藝人曹西平出道超過40年，直率敢言不做作的性格，粉絲遍及各年齡層，時常在臉書分享日常的他，近來曬出與粉絲的「私訊截圖」，接著怒斥：「搞我這個過氣老藝人幹什麼」，這才得知有人假冒他的身分進行詐騙。

曹西平在臉書曬出一張對話截圖，只見該帳號寫著他的名字，大頭照也是他的頭像，對話內容則是與粉絲噓寒問暖，看似普通的對話內容，被他直接戳破假象直呼：「四哥怎麼會幹這種事情？好奇怪，這麼多偶像你們不去仿冒不去抄襲，找我這個半退休老藝人幹什麼？我真的不懂有什麼可以詐騙人家」，接著提醒所有人自己休息時間都不太夠了，絕不會私訊粉絲問東問西，希望所有人不要上當。

曹西平也提醒所有人若對方提到錢，千萬不要傻傻匯錢，要多多查證不要受騙，接著不免感嘆：「太瞎了，詐騙集團用假帳號假照片假名字，連名人的照片都可以這樣子亂用」，想到這些惡劣行徑，還是忍不住大動肝火怒斥：「為什麼不去搞那些年輕有名的偶像藝人，搞我這個過氣老藝人幹什麼？」接著再次強調：「四哥絕對不會寫私訊給人家說要交朋友，絕對不可能」。

對此，網友紛紛留言：「現在的詐騙手法太多了，防不勝防」、「談話中如果沒有（醜八怪）一定是詐騙」、「冒用曹哥的帳號和影片，當我傻子是嗎」、「四哥不會隨便問人家工作性質」。