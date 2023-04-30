提到八零、九零年代有名的歌手，很多人可能會想到張學友、李克勤等人，而以〈老情歌〉走紅的呂方也在當時闖出一片天，但他當紅之際與大他7歲的鄭裕玲談姐弟戀，男方甚至因此傳出被包養淡出演藝圈，2008年兩人分手，2020年呂方閃婚迎娶身家半億的「電商天后」伍惠寶，女方小他16歲，懷有5個月身孕，打破了過去呂方強調是不婚主義的誓言。

呂方早年參加第二屆香港新人歌唱大賽獲得冠軍出道，之後更演出電視劇《新紮師兄》、電影《靈幻先生》、《一眉道人》等，成為影視歌三棲的全方位藝人，他更曾和「歌神」張學友齊名，在紅磡體育館一連舉行數場聯合演唱會，被譽為香港樂壇的「雙星」。

呂方曾來台宣傳專輯。（圖／中時資料照片）

但1990年呂方與鄭裕玲的姐弟戀曝光，呂方因此暫緩衝刺事業的腳步，2005年兩人透露有共識，決定不婚、不生，但3年後卻黯然宣布分手，鄭裕玲強調分手與經濟問題或第三者無關，表示自己已經年近半百，想要過自己的生活，兩人才決定和平分開，傳聞呂方曾受訪談自己未大紅主因，他直指是因為個性內向，圈內朋友少，而當藝人「關係好」很重要，但對他來說很困難，「如今年齡大了，看透了，不會覺得有遺憾了。」

呂方一度和張學友齊名。（圖／中時資料照片）

3年前呂方傳出閃婚成為人夫，港媒報導他和小他16歲，身家超過半億的伍惠寶的擬結婚通知書曝光，兩人在申請書上填的是同一地址， 婚姻狀態都是「未婚」，而伍惠寶已懷有身孕，雙喜臨門，女方相當有生意頭腦，不僅是餸菜包公司Fresh to Go的創辧人，也曾和烹飪節目、各大超商談合作，兩人去年8月生下女兒Emma，晉升為三口之家。

呂方一家三口。（圖／取自《on.cc東網》）

呂方先前復出，和林子祥等人參加《我們的歌》第三季，呂方受訪坦言：「我割捨不下對唱歌的眷戀，希望能用一首首老歌，聯繫起與我一起成長的老歌迷」，他更為此到上海錄影並接受隔離，和老婆及女兒分開，他表示相當不捨，透露以前工作都是當天來回，這次離家最久，很想念家人尤其是女兒，天天都要靠視訊聯繫，聽女兒叫他爸爸。

呂方（左圖右）到上海工作，譚詠麟帶他吃美食，呂方自嘲被虧是呂圓。（圖／取自《on.cc東網》）

而他的經紀公司老闆譚詠麟幾年前到上海替呂方探班，照片曝光，很多人都驚訝呂方外型跟印象中不同，幸福肥了不少，呂方表示譚詠麟帶他去吃了不少美食，之後要開始減肥，先前有人看他上節目後稱他是「肥仔方」，甚至虧是「呂圓」，讓他哭笑不得。