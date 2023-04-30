電商崛起與國際品牌進駐，使得美妝產業的競爭更加艱困，但老牌代理商翔順國際不僅手握明星品牌逾25年，產業更迭下仍屹立不搖，它如何做到？

我敢說，現在台灣彩妝師的工具中，一定或多或少有歌劇魅影（Kryolan）的產品，甚至已經成為美容檢定考試的必備武器！」說這話的，是手握歌劇魅影等多個化妝保養品牌的全台前三大美妝代理商、翔順國際董事長隨新安。

很難想像，畢業自機械系的他，竟一頭栽進美妝產業超過30年。在《今周刊》採訪這一天，他手上正拿著歌劇魅影系列彩妝，從底妝的每個步驟到產品競爭力，仔細地介紹著，乍看反差強烈，卻不難被他的專業折服。

「當初會踏入美妝產業的機緣很簡單，大家都說女人錢好賺！」隨新安不諱言，自己在退伍後，誤打誤撞做起美容代理業務，受惠大環境加上他的拚勁，他一個大男生竟在業務圈闖出一番成績，「1980年代後期，我們跑的都是美容機構B2B（企業市場）的生意，那個時候股市上萬點，生意很好做。」

代理並不難

難的是讓客戶認識品牌

職涯才進入順風順水，沒想到碰上公司財務出現問題，手握穩定客戶資源、年僅31歲的隨新安決定自行創業，在1993年創立翔順，開啟30年的美妝代理人生。

在起步階段，隨新安瞄準的是美容機構、美容補習班、新娘祕書等B2B的生意，並尋找適合的國際品牌代理。首先，他看上法國保養品牌朵法（Darphin），雖然後期代理權易主，但朵法至今依舊是百貨化妝品樓層一級戰區的專櫃品牌，顯見他的眼光相當精準，也逐步建立起他的美妝代理聯合國版圖。

「我跟客戶關係很好，當時有客戶以彩妝師的角度建議我，如果要做彩妝的生意，那就得代理全球知名品牌，她指的就是歌劇魅影。」這個建議讓隨新安開始研究起這個來自德國的彩妝品牌，他這才知道，原來當時美國好萊塢的後台彩妝，有七○％使用該品牌產品，「我親自到好萊塢一趟，不只電視、電影的後台都用歌劇魅影，連路邊的人體彩繪也用這個品牌，這意味著它的商品力真的很強。」

1997年，歌劇魅影彩妝藉由隨新安的代理正式登台，他坦言洽談代理的過程並不困難，挑戰在於當時要怎麼讓客戶認識，甚至愛上這個台灣消費者較陌生的彩妝品牌？「B2B的市場非常看中商品力，我們開始辦一些產品發表會與活動，讓彩妝師們認識這個新品牌。」

隨著產品力與口碑擴散，歌劇魅影就這樣一步步敲開國內彩妝界的大門。

「很多人不知道，彩妝界流傳一說，美容乙級、丙級的檢定考試只要用歌劇魅影的彩妝，就能輕鬆考過。」語氣中，隨新安滿是自信。確實在網路上搜尋，不少人在考美容檢定考試都推薦使用該品牌系列產品，其產品力可見一斑。

隨新安帶著歌劇魅影連同其他美妝品牌，短短3年內在彩妝界打出名聲，甚至有不少彩妝師說，「客人都在詢問要去哪裡買你們的產品？」於是2000年，他決定要跨入B2C（消費者市場）。