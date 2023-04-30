怎樣才能無痛存退休金？事實上，投資股市只要好好利用複利效果就有機會達到目標，但需要注意是否持之以恆將股利持續投入，才能將資產最大化。理財達人摳摳實測，若定期定額買入國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及元大台灣50（0050）三大熱門ETF若沒有將拿到的股利持續投入，最慘會比投入股利「錢滾錢」的人少拿超過220萬。

理財達人摳摳Youtube上發布影片，如果兩位投資人每月都拿2萬定期買入00878但一位會持續投入股利，但另一位會直接花掉，從00878上市到今年4月中，兩人的資產差異是3131元。

時間越長複利的效果越明顯，差距也越大，如果兩位投資人同樣每月拿2萬買入上市時間較長的0056，歷經16年的投資，同樣是投入368萬元，最終報酬率卻相差23.82％，沒有複利的一方少了87萬6688元。

最後摳摳用上市時間最長的0050實測，從上市至今進行20年的長期投資，不論景氣循環皆持續買入，最終兩者的投入金額都是476萬，但有投入股利運用複利滾錢的投資人，比沒有複利的投資人足足多賺220萬8461元，相當驚人。