央行自去年以來已第五度升息，加上政府修法出重手打擊炒房，使近期房市交易量急凍，連受益於科技業擴廠效應瘋漲的新竹、台南等，房價也開始下跌，房市專家Sway則示警「這只是開始」。

Sway在臉書公布台南市不動產估價師公會提供的新竹縣市房價變化資料，對比截至今年4月21日新竹縣市成屋平均單價，與去年第3季房價高峰的增減情形，過去瘋漲的蛋黃區竹北，房價從每坪38.97萬修正至35.34萬、跌幅9.31％。

Sway對此表示，竹北今年房價跌快一成，台南才剛開始慘跌，而這只是開始，他預估至少要跌三成以上，才算回歸平穩狀態。

Sway提到，許多地方開始跌價是因為「平均地權條例」上路所致，他更警告，目前房市景氣不佳，預售屋被延後交屋的情況恐怕會更加頻繁，提醒民眾如果買的預售屋也被延後交屋，請速找律師，因為有些建商會惡意倒閉並且捲款逃跑。