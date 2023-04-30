2022年10月疫情解封，觀光飯店業者終於盼到入境國門開啟，台北市已經四處可見外國人面孔。位於台北大直的萬豪酒店，是國內少數的5星級會展（會議展覽）飯店，撐過疫情的低迷後，面對商務客重返更已整裝待發。日前台北萬豪酒店常務董事劉恒昌接受《財訊》專訪，提及這3年來的心路歷程，他不假思索地說：「疫情太慘，根本不敢回想。」

《財訊》報導指出，2015年台北萬豪酒店風光開幕，當年西華飯店創辦人劉文治因為好友前副總統蕭萬長一句「不能只是嘴巴愛台灣」，決定興建台灣沒有的5星級會展飯店，過程艱辛一度想放棄，修改了上百次設計圖，原先估計投入200億元，後因不斷追加變成300億元。

開幕之際，因政府打房定下新制，讓萬豪房屋稅暴增，1年稅金高達兩億元，當時劉文治、劉恒昌父子曾對外高喊不公，後來又碰上疫情，現實考驗不斷。

超慘！鄰近機場卻沒有飛機 董座自掏腰包撐過非常時期

劉恒昌坦言，2020年1月疫情爆發，大家都以為會像SARS般幾個月就度過，沒想過會拉長超過1年。由天堂摔下地獄的感覺尤其明顯，是因為2019年台灣入境人數創下新高，為台灣觀光業最好的1年，高達2875萬人，「原本預計8~9成的住房率，結果變成8%，少掉1個零。」可能全台北飯店當月加起來的營業額都沒有現在的一個飯店高，「大家的月收入可能就只有100、200萬元，光開銷就1000萬元。」

根據《財訊》報導，疫情期間，劉恒昌天天進飯店報到，只能想著明天要怎麼面對，根本沒辦法想後天，很多事情只能做短期的考量。「我爸說他這輩子沒有遇過，一輩子的經驗也無法解答，只能一起想辦法，為了穩住軍心、留下人才，我請董事長掏錢發年終獎金，兩年虧了近3億元。」劉恒昌苦笑著說，站在萬豪的24樓房間，窗外面對的就是松山機場，「卻根本沒飛機進來啊。」

2020年台灣守住第1波疫情，8~9月國內開始消費，生意一點點回溫，到了2021年又失守，民眾不能出門，萬豪與多數飯店一樣做起外帶，「為了不要放無薪假，同事有事情做，賺錢不可能；另一方面，我們原本都是做外國客，餐廳桌菜能擴散到我們過去沒有接觸到的客人，也有做外帶便當給防疫第一線的護理人員。」甚至有人從新莊、五股特地來大直萬豪取餐。