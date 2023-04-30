「資本額只剩3000元？太慘了吧！」去年因防疫險慘虧470億元的新安東京海上產險，3月底第3度公告減資，這次減資幅度達99.99%、金額為132.99億元，減資後資本額僅剩3000元。

《財訊》報導指出，儘管防疫險賠付已到尾聲，第3度減資也是為了再增資準備，但這3000元資本額的難堪數字恐怕還得繼續高懸至6月底，主因日方的注資仍須經過法定流程。

依金管會規定，淨值為負數或是RBC（資本適足率）低於50%，即是資本嚴重不足，必須立即增資。依去年第4季的資本適足數據，新安東京海上需要立即增資，但由於新安東京海上大股東日本東京海上的注資程序要走到6月中，並規畫於6月底完成增資。

6大苦主 掏出逾千億填坑

不過重整之後，新安東京海上的經營將與過去有所不同。以往新安東京海上產險雖然是日方持股過半，但由裕隆掌握過半董事席次並主導經營；今年後股權結構變化不大，但縮減董事席次，改由日方過半並主導，推派日本東京海上國際經驗豐富的志摩昌彥出任董事長；裕隆集團（含裕隆汽車、中華汽車、順益汽車、匯豐汽車）持股維持49.18%，並派出裕融總經理、裕隆集團決策委員許國興任副董事長，未來經營上更強調穩健保守。

《財訊》報導指出，根據金管會統計，從去年截至今年3月底，防疫雙險（防疫險加疫苗險）總理賠金額已達2649.7億元，在3月20日輕症確診者免通報免隔離上路後，3月單月賠付金額降至115.9億元，較上月大減近7成。加上防疫雙險為1年期的定期險，多數保單將在今年4月至5月到期，預計6月最終理賠總金額可望守在3000億元。

然而，1年賠付3000億元，對業務單純的產險來說，堪稱史上最大震撼教育，大股東更為此掏出逾千億元填坑。業界人士觀察，從此之後，整個產險業經營也將有所轉變。

3大考量 因應經營新挑戰

首先，《財訊》分析，儘管防疫險風暴將過，但預計2026年將接軌ICS（國際保險資本標準）與IFRS17（17號公報）等兩大會計準則，這對業者的清償能力與資產評價要求更為嚴格，因此經營上仍不可冒進。

「對產險業來說，17號公報影響層面沒有壽險業大，ICS增加巨災風險（含恐怖攻擊、傳染病及信用保證）等風險資本計提，影響層面更廣，」保險業者分析，氣候風險重要性已被凸顯，未來經營將以穩住流動性、生存給付為首。