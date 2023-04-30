大陸女星徐嬌童星出身，因為被周星馳看中，在電影《長江七號》反串飾演男主角小迪，電影上映後她瞬間爆紅，更有傳聞周星馳收她當「乾女兒」，而她卻在2013年赴美國留學，讓眾人訝異。徐嬌因疫情曾短暫回歸演藝圈，但作品不多，因此被形容是「出道即巔峰」，她從容得體回應也讓網友大讚她不僅會讀書又人品好。

25歲的徐嬌最近在微博分享海外留學的好消息，她終於從ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）以BFA（藝術創作學士）畢業，2013年至今總共花了9年多時間（實際在學時間7年），還一度因疫情影響學業；不僅完成學業，徐嬌更分享最後一個學期的成績拿到「全A」，完全就是個學霸。

徐嬌在一次受訪時回應外界質疑聲浪，她從容得體回應被網友大讚是真學霸。（圖／摘自娛樂鮮報微博）

但徐嬌一直以來飽受爭議，還被說出道即巔峰，現在只能靠當年的人氣；對此徐嬌昔日在一次受訪中提到，自己就算是出道即巔峰那又怎麼樣，她自認現階段是特別好的人生狀態，「身邊有好朋友，家人又都身體健康，就是很開心」。

華語電影圈有許多「星女郎」，其中最特別的就屬女星徐嬌，10多歲的她被要求在電影《長江七號》反串男主角小迪，也就是周星馳戲裡的兒子，電影上映後創下驚人票房她也爆紅，還有傳聞周星馳收她當「乾女兒」。徐嬌赴美留學多年終於以BFA（藝術創作學士）畢業，也讓外界期待她是否會重回大銀幕。