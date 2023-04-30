飲食是人類文明重要的一環，從古到今各地飲食法多不勝數，但哪一種最有益於心臟保健呢？美國心臟學會針對最受歡迎的10種飲食法加以評估，週四（27日）發布結果，奪冠的竟然不是純素飲食，而是「得舒飲食」。

《每日郵報》報導，美國心臟學會（American Heart Association，AHA）從心臟健康標準評估了10大熱門飲食法。針對高血壓患者設計的「得舒飲食」（DASH，dietary approaches to stop hypertension，意為透過飲食抑制高血壓），以滿分100分高居榜首。這種飲食法少吃富含脂肪的肉品以降低脂肪攝取量，例如豬肉、牛肉、雞大腿；另強調低鹽、降低額外添加的糖份、少飲酒，而且要避免攝取熱帶植物油、加工食品；菜單以非澱粉類蔬果、全穀類、豆類為主，蛋白質來源多為植物、魚類、瘦肉、低脂或脫脂乳製品。

美國心臟學會從心臟保健角度評估10大熱門飲食法。

排名第二的是92分的魚素飲食法（Pescatarian，也稱海鮮素），地中海飲食法（Mediterranean diet）得到89分位居第三，第四名則是奶蛋素（Lacto-Ovo）。AHA把第一名到第四名劃為第一組，最為推薦。

第五名是一般人以為超級健康、只吃蔬果的純素（Vegan），只拿到78分，但還算前段班。純素飲食通常很難在外飲食，開銷也比一般含肉飲食高出許多，研究人員還發現，純素飲食者往往有缺乏維生素B12的問題，這會引發掉髮、視力不良、神經系統受損，不過AHA並未把B12缺乏的症狀列入評量。與純素同樣拿到78分的是低油飲食（Low-fat）。

第三組的分數就更低了一些。第七名是極低油飲食（very Low-fat），72分。第八名是低醣飲食（Low-carb），68分。

第四組包含兩種飲食法，得分均低於60分，第九名是仿照舊石器時代古人的「原始人飲食法」（Paleo），只拿到53分，主食包括肉與蔬果，這種飲食法主張，人類的身體並未進化到適應現代才有的飲食，因為避免攝取全榖物而且鹽分含量高，扣分不少。敬陪末座的是放棄碳水化合物、以蛋白質與富含脂肪食物為主食的生酮飲食（Keto），在所有指標都扣了分數，總分僅31分。