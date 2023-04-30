近年音樂祭在台灣遍地開花，各種風格、主題的音樂盛會接踵而來，聽團仔們在享受音樂之餘，也不忘運用穿搭來展現自我，音樂祭的現場總是橫跨嬉皮、古著、波西米亞風、Urban Outdoor、日系美式復古等風格，究竟音樂祭到底該穿什麼、該帶些什麼，本報此次前進「2023春浪山線 台中」活動現場，除現場採訪多位別具風格的人們外，也採訪如怕胖團、I Mean Us、溫室雜草、荷爾蒙少年等受到許多樂迷喜愛的樂團們，分享在參與音樂祭時最印象深刻的穿搭方式。

Outdoor、波西米亞風格 上山下海都合適

Zoe身穿鉤織針織小背心搭配牛仔短褲出席春浪，腰間則隨性綁著小外套。（林欣儀攝）

希希身穿波西米亞風格的服裝參加春浪，認為音樂祭一定要帶野餐墊參加。（林欣儀攝）

不論國內外音樂祭，象徵自由不羈的波西米亞風格與許多音樂祭的主軸相當吻合，另外亞麻、編織等單品也十分高溫、炎熱的天氣穿著，同時也是不吝於秀身材的人們最佳選擇，另外不少音樂祭的現場也會有協助編髮的攤位，完整你的波西米亞風格穿搭;另外機能時尚風格兼備的Urban Outdoor風格也是不少人喜愛的音樂祭穿搭。

漁夫帽、毛巾必備！ 不藏私分享穿搭手法

君儒身穿黑色印花T、紗裙搭配怕胖團周邊毛巾，古著的戰術背心上則別滿怕胖團、I Mean Us、拍謝少年、美秀集團的周邊別針。（林欣儀攝）

其實訪問兩天下來談到音樂祭的穿搭，由於許多音樂祭大多半在戶外，樂迷們經常需要頂著陽光忍受風吹雨淋，因此舒適是多數人的首要需求，不少樂迷都大推毛巾、漁夫帽等單品，前者可以擦汗、擋陽光，後者則可以順道增加穿搭豐富程度，且多數樂團周邊也有這兩個品項，是支持樂團、現場找同好的方式之一;另外也有穿搭潮人們分享將毛巾作為穿搭方式的好方法，除可綁在包包、披在頭上外，也可以透過橡皮筋將毛巾變得像是圍巾、披肩一樣，或是透過皮帶固定於褲頭遠看類似馬褂的效果，解放雙手也別具風格。

：WEAVISM 織本主義 Fish Serre 雙面漁夫帽，1680元。（WEAVISM織本主義提供）

戰術背心、小包包、手機背帶助解放雙手

夢夢身著玫瑰花馬甲搭配紅色工裝褲，整體以紅色作為穿搭的主色調。（林欣儀攝）

由於多數音樂祭都擁有多個舞台，活動期間經常需要走動，另外也有部分曲風較為搖滾、龐克、金屬的樂團在現場也會有衝浪、衝撞、開圈等互動文化，若背著厚重的後揹包除十分累人之外，有時候也會影響他人，因此多數樂迷都會選擇較為小型的斜背包、擁有多口袋的工裝褲、戰術背心等，例如身穿黑色印花T恤搭配紗裙、怕胖團周邊毛巾的君儒，便十分喜歡運用工裝背心達到解放雙手的作用，另外他也會藉著在背心上點綴樂團週邊別針增加個人風格;另外也有不少人提到防撞手機殼與手機背帶的重要性，尤其是不愛帶包的男性聽團族群、以及享受衝撞文化的樂迷，使用牢靠的手機殼、背帶可讓他們在衝撞時較無後顧之憂。

WEAVISM織本主義 「肺結合」機能背心包，沙褐色，官網原價3960元。（WEAVISM織本主義提供）

犀牛盾編織背帶掛繩，玫瑰金，780元。（犀牛盾提供）

plain-me 大容量橫式PM旅行小包， 1280。plain-me提供）

plain-me PM旅行小包，1080元。（plain-me提供）

Nike Elemental Premium腰包，1250元。（Nike 提供）

鞋挑好走、不怕髒 哈比人最愛厚底鞋

New Balance 327，3080元。（New Balance 提供）

PALLADIUM 橘標防水RCYCL LT+Z 系列_深苔黑綠，3580元。（PALLADIUM提供）

PALLADIUM PAMPA TRAVEL LITE+ WP＋(UNISEX)，3780元。（PALLADIUM提供）

承如上一段所芸，音樂祭這麼需要走動的活動一雙好活動的鞋十分重要，Nike、Newbalance、Vans、CONVERSE、PALLADIUM等都是經常被點名的品牌，其中CONVERSE的厚底鞋被多數聽眾大推，讓你無痛增高方便觀看樂團演出，又兼具個人風格;現場工作人員則大推PALLADIUM，價格親民又好穿，尤其鞋底耐磨又防水，是他們每次接戶外音樂祭時必備的單品。

表現自我才王道 各種風格包羅萬象

oloetid__以綠色與春浪山線的主色調相互呼應。（林欣儀攝）

「因為我喝醉了」的店主身穿點點膨袖襯衫，搭配粉色針織、透膚絲質拼接洋裝，展現個人風格。（林欣儀攝）

喜愛聽團的樂迷也大多是古著愛好者，在各大音樂祭現場也常有許多古著店會參與市集的販售，其中不乏一些古著改製，如將長板襯衫改短成小披肩、將富特色的古著布料改成馬甲等，印花強烈的古著襯衫、帶有復古氣息、風格強烈的T恤，更是其中不論男女最受歡迎的單品之一。或許是多數音樂祭均安排包羅萬象的音樂風格，聽眾們對於彼此的喜好也都給予包容，因此也經常看到被視為次文化的蘿莉服、女僕裝等服飾，也會有樂迷會身穿特色的玩偶服如香蕉服、恐龍裝等，走在街上容易被側目的單品，在音樂祭上卻十分常見，也可見音樂祭蓬勃的時尚氛圍。另外也有不少樂迷會特別製作客製化的紅背帶、值星帶、競選背心等，有時會寫上近期最流行的流行語、與樂團相關的標語、理性飲酒勸示警語、快樂飲酒勸酒短劇等，讓人看了不經會心一笑，相信這樣的穿搭絕對是海外音樂祭沒有，台灣在地話的獨有風格。

樂團週邊上身 吸引同好又吸引樂手

阿肆、韋瑄、日青大推毛巾、手機背帶，其中阿肆透露自己是白安狂粉，此次春浪為白安而來。（林欣儀攝）

來自香港的Barr、 kiki、kenny、淑淑第一次參加台灣的音樂祭，表示與香港的相比場地大很多之外，也有許多市集、美食攤位可以逛，讓他們十分喜歡。（林欣儀攝）

此次我們也特別邀請到多組音樂祭常客分享他們征戰這麼多場音樂祭當中，印象最深刻的穿搭有哪些，荷爾蒙少年的詠安、浩鈞、以特透露有位樂迷特別喜歡穿著香蕉裝出席，「我看的是非常的熱衰竭，希望他過得還愉快。」溫室雜草的阿J、正約、小康則表示很常會看到樂迷穿著女僕裝，不過此次小康特別提到這次春浪有看到有位女生身穿透視裝，讓他眼睛都不知道要看哪裡有點害羞;不過對於這種不吝於秀身材的風格，則正中怕胖團主唱閃亮的喜好，他透露不管去哪個音樂祭比基尼女孩絕對是最吸睛的，不過團員大寶、老外以及I Mean Us的團員則表示「有穿我們周邊的我都會注意！」

※飲酒過量，有害（礙）健康