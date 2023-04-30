百萬Youtuber阿滴以英文教學起家，淺顯易懂的內容跟幽默生動的談吐，頗受歡迎，粉絲多半以「阿滴」、「Ray」來稱呼他。常在社群平台分享生活趣事的他，最近注意到周刊的填字遊戲，把他的本名「都省瑞」當作考題，忍不住大呼：「也太難了吧」，並藉此說明每個字的正確讀音。

阿滴最近把填字遊戲的題目拍下來，上傳到IG跟粉絲分享，只見直式第三題寫下：「知名Youtuber阿滴的本名」，他看完不禁笑喊：「周刊後面的填字遊戲也太難了吧」，並藉此強調名字的讀音為「ㄉㄨ(都)ㄒㄧㄥˇ(省)ㄖㄨㄟˋ(瑞)」，怕再度有人唸錯。

由於姓氏較為少見，先前就有人為此詢問過，他只能答道：「可能因為我爸也姓都吧」，此外，阿滴透露名字中的「省ㄒㄧㄥˇ」字太常被唸錯，索性把私人臉書名字改成「都瑞瑞」，而英文名字「Ray」則取自「瑞」字，「Ray Du的縮寫是RD，所以我才叫做阿滴。」

貼文曝光後，粉絲紛紛回應：「第一次知道阿滴本名，原來姓都啊」、「阿滴名字的三個字都是破音字」、「原來本名英文名小名都有關連！」、「還好我都唸對的」、「你有考慮改叫都省錢嗎哈哈」、「終於知道名字由來了，一直以為有新綽號」、「太好笑了吧，澄清的意味濃厚。」