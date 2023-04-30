好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，由於購買人數眾多，引發恐慌，更有會員透露，由於外面有許多餐飲店也會從好市多批貨，所以就算不是會員，恐怕也會無意間吃下肚，直呼真的太扯。

高市衛生局11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，立即稽查好市多智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，勒令業者下架相關商品，並於27日前交出售出客戶名單以利進行防疫追蹤，28日驗出其中1批產品(有效日期2023/09/19)確實帶有A型肝炎病毒陽性。

A肝莓果消息引發會員恐慌，如今已有食用者表示身體出現不適，更有不少會員表示，有許多商業會員都會直接從好市多批量購買，用在自家餐廳或烘焙坊，製成甜品給顧客食用，要追查起來根本難如登天。

網友們也紛紛留言：「這根本是生化攻擊了」、「最近先別吃莓果類食品」、「外面一堆店家都直接到好市多買原料，客人根本不知不覺就吃下肚了要怎麼辦」、「一堆做甜點和飲料的都是買Costco莓果，就算沒直接買恐怕也都中招」。