好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，由於是熱門商品，已經銷出1.7萬公斤，引發民眾恐慌，事發後好市多官方處理方式也充滿許多爭議，就有網友砲轟，好市多明明握有購買紀錄，卻沒有「主動聯繫」消費者，根本毫無誠意。

好市多爆發A肝莓果風波，但事後處理方式更衍生出不少爭議，包括有民眾反應退貨被刁難，或是要求把商品帶到賣場才能退貨，甚至高雄市衛生局要求交出購買清單時，以保護客戶隱私、員工未上班等各種理由拖延，遭重罰30萬元，才在隔天收到名單，並以簡訊通知購買者。

不少會員也非常不滿，認為好市多僅是退貨沒有賠償，甚至明明手握清單，卻都沒有主動聯繫購買人退款，開轟：「根本毫無誠意」、「好市多明明都是記名消費，怎麼不直接通知我們啊」、「這處理方式真的很糟」、「1350辦會員卡，出了事一點保證都沒有」、「好市多沒主動通知有購買的會員嗎，太離譜了」，也有人批評「只有退貨，沒有賠償」、「這麼嚴重的事情不是退貨就能了事吧」。

好市多29日則表示，已經開放莓果專屬退貨櫃台，會員可憑購買紀錄與會員卡退費，不需攜帶商品，會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，可至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，公司將會協助處理。