新北市蘆洲區中正路某公寓1樓今天凌晨發生火警，警消獲報迅速到場滅火，並自火場救出1男子，救出時已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。起火原因待查。
警消指出，中正路某公寓的1樓宮廟，今天凌晨零時許發生火警，濃煙竄出，疑似1樓後側房間外面走道雜物起火，警消獲報迅速到場灌救，花費10多分鐘就撲滅火勢。
警消從房間內救出1名已無生命跡象的男子，經送醫急救後，於1時許宣告不治。燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因仍待調查釐清。（編輯：施施）1120430
新北市蘆洲區中正路某公寓1樓今天凌晨發生火警，警消獲報迅速到場滅火，並自火場救出1男子，救出時已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。起火原因待查。
警消指出，中正路某公寓的1樓宮廟，今天凌晨零時許發生火警，濃煙竄出，疑似1樓後側房間外面走道雜物起火，警消獲報迅速到場灌救，花費10多分鐘就撲滅火勢。
警消從房間內救出1名已無生命跡象的男子，經送醫急救後，於1時許宣告不治。燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因仍待調查釐清。（編輯：施施）1120430
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