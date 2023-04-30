南韓總統尹錫悅本月26日出席白宮國宴時，唱了一小段美國傳奇歌手唐麥克林名曲《美國派》（American Pie），歌喉驚艷全場。尹錫悅說不定有機會再次當眾演唱這首愛歌，因為原唱人唐麥克林以半開玩笑的口吻對尹錫悅發出一項特別的邀請：明年他想去南韓找尹總統合唱《美國派》。

尹錫悅出席白宮晚宴時開口唱歌。

白宮國宴當晚表演節目尾聲，80歲的拜登（Joe Biden）在台上聊起兒子們當年開車上學途中會哼唱《美國派》。話鋒一轉，拜登對著身旁的尹錫悅說，「我們都曉得這是你最愛的歌曲之一」，當場鼓勵尹錫悅唱給大家聽。62歲的尹錫悅大方接過麥克風張口就來，順利唱完第一段歌詞，發音流暢也沒走音，賓客紛紛起立鼓掌。拜登接著拿出唐麥克林親筆簽名吉他送給尹錫悅，賓主盡歡。

尹錫悅接過拜登遞上的麥克風，大方開口唱歌。拜登在旁叫好。

綜合「國會山莊報」（The Hill）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，77歲的唐麥克林27日受訪時打趣道：「我打算明年去一趟南韓，屆時想邀請尹總統與我合唱這首歌，不過這可能會變成另一條新聞吧。」

他表示，白宮當初邀請他參加這場晚宴獻唱《美國派》，這令他備感榮幸，可惜宴會舉辦當天他人在澳洲開巡迴演唱會，分身乏術：「我看了（尹錫悅唱歌）短片，真是美好的時刻，要是我也在場就好了。不過，總是有機會的，希望尹總統能拿我簽名的那把吉他練練，到時候見了面，可以一起唱這首歌！」

拜登把唐麥克林親筆簽名的吉他送給尹錫悅。

談起《美國派》，麥克林說，此作旋律在今時今日而言算是很少見的，尹錫悅唱的那一段「只是開頭而已，這首歌長達8分半耶，還是搖滾歌曲呢」。時至今日仍有人唱這首歌，令唐麥克林覺得很有意思，「音樂人玩的是煉金術、變戲法，有些戲法我們徹底失敗，有些在極其幸運的情況下產生了魔力，永留於世」。

《美國派》由唐麥克林於1971年創作發表，傳唱全球至今不衰，瑪丹娜等知名歌手多次翻唱。這首歌長達8分37秒，在美國「告示牌百大熱門歌曲榜」稱霸50年，直到2021年泰勒絲（Taylor Swift）發表10分13秒的《回憶太清晰》（All Too Well）取而代之。