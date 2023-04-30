綜藝一姐小S(徐熙娣)主持風格犀利，深受觀眾喜愛，私下跟3名女兒的家庭日常，經常成為外界矚目焦點，昨(29)日自封為性感廚娘的她下廚給小孩吃，中間卻曾經失誤，一看到餐點後，「差點腿軟」，笑壞大批網友。

小S最近在IG上傳多道家常菜的照片，並分享下廚的過程，她表示雖然第一道南瓜蒸飯從顏色來看很像排泄物，但一見到女兒狂吃，心想味道應該不錯，且這次挑戰炒高麗菜成功，她感到非常開心，「我覺得它們好澎，到底要炒多久才會縮小，但今天也成功了！我一定要跟小S要簽名照啦」，並說道：「高麗菜，你不用再擺高姿態了！等著我狂炒你吧。」

網友跟她交流下廚心得：「果然為了賣相，南瓜不能加太多，筆記」，小S則糗曝因擔心料不夠而拼命加料，結果一打開鍋蓋，不禁直呼：「有點腿軟」，此外，她被網友指正「鱈魚散掉」，便附上哭臉符號回：「有散嗎？還是看得出來是魚啊」，更表示每道菜都是一人份，若家人沒吃完，會對人性失去信心。不過這些小挫折都打不倒她，一名網友看到整篇貼文留言：「變相炫耀自己漂亮又賢慧，妳怎麼這麼可愛」，小S就以一貫的自信口吻回道：「當然要炫耀，難不成要唱衰自己。」