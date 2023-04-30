洪佩瑜首張專輯《明室》發行半年後，她選擇最親近粉絲方式舉辦個人小巡演，從台南、高雄一路唱回台北女巫店，本周一連兩場樂迷擠滿了現場，或坐或站幾乎以肩靠肩方式交錯排列，洪佩瑜用自己新歌〈嗨！我回來囉〉、〈無慣例的早晨〉等4首新歌作為開場獨白。

她在女巫店首場更驚喜翻唱天后張惠妹的經典歌〈人質〉，透露這首歌彩排完自己還跟音控說：「穿睡衣唱人質會不會太幽默？」舞台佈置溫馨，洪佩瑜自嘲是把家裡某一個角落帶到場地，特別點上自己最愛的蠟燭，因為看著火光讓自己心能更平靜，話鋒一轉更爆料自己很喜歡洗澡，因為那是可以與自己身體最親近的時刻，好好感受自己身體每一個變化、也徹底洗滌一日的疲倦才能好好上床。

本屆金曲獎即將在5月公布入圍名單，她被外界看好入圍金曲獎，好奇是否對於獎項有任何想像與期待？她表示：「還沒開始想，因為怕會太早胃痛，還是先專注在眼前的事好了。」身邊同事建議她可以帶著周邊包包去走紅毯置入、還可以把獎座裝回家，她聽聞後直呼：「我臉皮那麼薄，應該會想把包包套在臉上。」