美國今天呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」。上週一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。

法新社報導，在美國總統拜登即將在白宮接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）前2天所發布的聲明中，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這起事件提醒人們，中國在爭議海域「騷擾並恐嚇」菲律賓船隻。

米勒說，「我們呼籲北京停止其挑釁與不安全行為」。他還說，針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。

這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在南海海域連串事件的最新一起。

當時，法新社等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦的南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。

在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。

馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）描述當天的驚險瞬間時稱，「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」

這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。

中國外交部昨天表示，菲律賓船隻未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。

小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。

小馬可仕也曾預告，他將與拜登討論在南海、台灣和北韓問題上「緩和言辭的必要性」。（譯者：施施）1120430