美國和菲律賓日前舉行「肩並肩」聯合軍事演習，演習地點包括位於台灣南方、巴士海峽上的巴斯科島（Basco），目的是演練保衛巴士海峽，但我海軍退役上校黃征輝認為，共軍一旦攻打台灣，一定是從北邊來、直指台北。

黃征輝29日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，這次美國與菲律賓的演習，就在台灣南部海域，他們認為只要在巴士海峽部署，解放軍就會非常害怕，但黃指出，大陸若要打台灣，「會把它的大軍拉到台灣東邊再進攻嗎？怎麼可能。」

黃征輝接著指出，台灣東邊在兵法上叫做「死地」，所有進出道路柔腸寸斷，比如颱風天道路就可能中斷，平常通行都不太容易了，所以大陸軍隊如果要攻打台灣一定是從北邊來、直指台北，而不會從南部，因為屆時還要一路打上北部。

黃征輝點出，大陸假使要炸台灣一些軍事要地，會從北部攻擊。因此在東部海域的其他國家海軍能有什麼幫助，能夠嚇阻誰？他直言大陸如果像這次演習一樣，在此區域封鎖、臨檢，但沒動手前，菲律賓、日本、韓國等國誰敢動手，連美國都忌憚解放軍，台灣難道還要期望這些小國家來幫忙？他強調有的國家只是擺出陣式，一旦大陸攻擊台灣，是沒用的。