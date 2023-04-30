浪漫燭光晚餐安排了一頓豐盛的牛排或龍蝦大餐，再吞下壯陽藥，以便為激情夜晚做準備，未料實戰時，效果不如預期。泌尿科醫師表示，問題就出在「吃壯陽藥的最近一餐內容」，因為高油脂或高蛋白食物會影響壯陽藥物的吸收。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書表示，有病人詢問「為什麼吃壯陽藥會沒效？」許多人不知道，這時可能需要檢視「晚餐」究竟吃了什麼。

侯鎮邦說，預計要性行為前，服用威而剛、犀利士等壯陽藥物時，切記不要吃龍蝦大餐」或紐約客牛排大餐，這類食物，原因是幾乎所有壯陽藥物都會被高油脂、高蛋白的食物影響吸收，導致藥物療效打折扣。

他表示，換言之，若剛吃了高脂、高蛋白大餐，接著就吞了壯陽藥，就可能導致效果變差；所以，若有計畫性行為並吃壯陽藥物，當天晚上最好吃得愈清淡愈好。

至於壯陽藥何時服用效果最佳，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾建議，在性行為前的1.5小時是最佳的服用時機。