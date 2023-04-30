台灣羽將王齊麟不幸在本屆亞錦賽受傷退賽，他30日半夜臉書發文，表示這是他運動生涯中第2次棄賽，所幸感覺沒有大礙，他請大家放心，他一定還會回到賽場上的。王齊麟貼出他現場倒地接受查看的照片，球迷在臉書留言為他打氣。

「沒預期到會是以這樣的結果來結束這次的亞錦賽，運動員生涯中第二次棄賽。即使心理是百般的不願意，但也只能認真看待身體所發出的警訊。感謝大家的關心與祝福，感謝搭檔的包容與體諒，目前感覺沒有大礙，回台後會再仔細檢查與治療。我會健康的重回賽場上。」

台灣羽將力拚在本屆亞錦賽問鼎雙料冠軍，可惜「黃金男雙」中的王齊麟在4強對印度對手戰到第2局時，因為一次低身接球動作，導致右側鼠蹊拉傷，經過緊急治療仍無法續戰，與搭檔李洋在18比21、14比13時忍痛宣布棄賽，無緣男雙決賽。

李洋／王齊麟前年以黑馬之姿拿下東京奧運男雙金牌，此後卻陷入冠軍荒，去年最佳成績是台北公開賽亞軍，目前世界排名跌到14，這次亞錦賽好不容易重振聲威，以3連勝殺入男雙4強，包括在8強淘汰世界排名第7的中國大陸組合，卻在4強賽中途傷退，明天只剩戴資穎力拚女單后冠。