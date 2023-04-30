五一連假一早就有遊客到彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區健行、賞花。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區一早就湧入遊客，停車場幾乎已被停滿。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海景觀近年來吸引許多遊客造訪，今年4／19開出第1朵金針花後，宣告金針花季來臨。五一連假期間，虎山巖金針花園區已可看到黃花點點，因天公作美，天氣晴朗，加上園區打出雙免「免停車費、免門票」，每天7點多就有遊客，成為彰化縣近來最夯拍照打卡熱點！

花壇虎山巖金針花園區位在廟旁左側，占地約5分地，略有坡度的坡地上種植適合平地的新品種金針花台東7號，數量近10萬棵，花期在4、6月間，剛好與7月至9月間的花東金針花期錯開，遊客不必大老遠跑到花東，就有滿滿的金針花可看，成為國內新興的金針花景點。

「小而美，不輸花東的金針山！」一早就來參觀的遊客表示，虎山巖金針花園區雖不大，花開得卻很密集，只要會取景，拍起來的效果不輸花東的金針山，而且來虎山巖還可參拜觀音佛祖，並且順便逛逛農特產品攤位，買些在地特產當伴手禮。

陳姓遊客說，雖然目前還不是花壇虎山巖金針花盛開的時候，但他想說這時候遊客應該還不會太多，因此趕了個大早，一到場才發現停車已幾乎快停滿車輛。

目前金針花花開約1、2千朵，在花開每日倍增下，今年盛開時間約在約母親節左右，而金針花又又稱萱草、忘憂草，也有母親花之稱。

近三年來受疫情影響，雖每年虎山巖金針花園區都盛開得十分美麗，但疫情管制多少也影響到民眾賞花的心情，今年疫情解封，虎山巖廟方預估遊客可能會大增，在金針花園區也有許多農產品、文創及小吃等優質攤商進駐，歡迎全台遊客到虎山巖禮佛、賞金針花！