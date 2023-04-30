女星小優（游振宜）由綜藝節目《大學生了沒》出道後，便憑著幽默又風趣的主持風格與隨和的個性，受到大批網友的喜愛。近日，女星游小優與樂天拉拉隊女神陳伊兩人相約於劍潭捷運站，沒到小優只穿「三角泳褲」等候她，讓陳伊驚呼：「會不會太辣了」。

從陳伊曬出的影片來看，小優身穿白色上衣內搭橘色比基尼，下身穿白色三角泳褲外搭橘色網格高衩裙，露出性感美腿和屁股蛋，這麼大尺度的穿搭讓陳伊驚呼「妳就穿這樣出來？」小優也笑著解釋表示：「欸不是，天氣很熱欸。」陳伊立刻接話狂笑：「這裡是捷運站欸！」被調侃的小優自己也笑到不行。隨後小優也將此影片轉發到自己的IG限時動態回應：「穿泳褲在路上走也還好吧」

小優下半身僅穿一件白色三角泳褲，外搭橘色針織透視裙。(圖/陳伊 IG)

據了解，兩人日前有出席泳裝品牌的代言推廣活動，為求方便的小優可能直接將產品穿在身上，不過如此大膽的舉動也令她的傲人曲線一覽無遺，可看出她對自己的身材相當有自信。

事實上，小優自綜藝節目班底出身，回憶在節目環境中其實競爭十分激烈，不但要盡可能找尋鏡頭畫面，還要爭取表演機會，雖然最後脫穎而出，靠著「惦惦吃三碗公」，最後成功獲得一番成就、奮發向上成為自己口中所說的交際花。