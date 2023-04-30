職棒樂天啦啦隊女神林襄，憑藉甜美外型與傲人身材深獲台灣及日本粉絲喜愛，3月南韓啦啦隊女神李多慧震撼宣布加盟「Rakuten Girls」，掀起台灣球迷熱議，加上李多慧初應援的三場比賽中林襄恰巧都沒班，進而引發「后不見后」的傳聞，而林襄近日與好友到韓國旅遊，除不斷曬出各式美照外，也引出李多會現身留言。

林襄近期與好友們前往南韓旅遊，時不時在社群平台上分享近況，而她在抵達韓國的第二天到當地著名的「樂天世界」，照片中可見她穿著灰色韓式制服套裝，下身穿著超短百褶裙露出她纖細的美腿並搭配「Y2K」襪套，此外，她與好友們分別戴上動物耳朵，手拿吉拿棒、熱狗對著鏡頭張嘴、吐舌自拍，模樣相當青春可愛。

照片曝光後，短短幾小時便吸引上萬網友朝聖，紛紛留言「制服控福利」、「太甜太美太口愛啦」、「襄甜可愛，看到襄玩得好開心又幸福」、「可愛的舌頭」、「好可愛的襄」、「可愛的襄襄，走得是女學生風格的啦」且值得注意的是，李多慧也前來用中文留言「可愛」，讓許多粉絲敲碗回應「很期待林襄和多慧一起」。

李多慧到林襄貼文底下用中文留言。（圖／擷取自林襄IG）

事實上，日前樂天女孩官方粉絲專頁已公布李多慧下個月的班表，她將在5月1日再度來台，並在5月3、4、6、7日登場，至於林襄的出場時間，根據《自由時報》，樂天女孩經紀人表示，林襄登場日會落在5月6、7日，因此將連續兩天碰上李多慧，也是兩人首次合體，讓球迷相當期待。