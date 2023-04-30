共軍殲-20隱形戰機。（新華社）

國防部28日公布，共軍TB-001「雙尾蠍」無人機從西南空域以逆時鐘方向繞台一圈。對此，國際專家賴岳謙判斷，共軍無人機除了能消耗國軍防空飛彈，未來還可能與殲-20第五代隱形戰機搭配，進行聯合作戰；另外，共軍現正進行的一系列無人機作戰演練，已是在為實戰做準備。

賴岳謙昨（29）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，共軍的無人機體系非常完善，有攻擊-11、彩虹系列等「察打一體」無人機，以及負責進行高空偵察的無偵-7、無偵-8無人機等，其中，彩虹系列無人機有外銷到中東地區，並在葉門內戰時投入實戰，相當受中東用戶歡迎。

賴岳謙指出，共軍無人機進行繞台演練時，國軍必須打開雷達進行監測，相關電子數據恐會因此被共軍蒐集，且無人機造價便宜，共軍可利用它大量消耗或摧毀國軍的防空飛彈。

賴岳謙接著說，共軍無人機日前還曾與殲-20戰機進行聯合作戰演練，未來共軍可能會以無人機作為前鋒，先打擊國軍的電戰裝備，之後再由殲-20進行空對空或空對地攻擊。賴岳謙並斷言，大陸現在進行的純無人機、無人機搭配一般軍機作戰演練，已是在為實戰做準備了。