好市多賣的「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A型肝炎病毒，引發民眾恐慌，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，坊間的餐廳或烘焙坊可能使用該產品製成甜點，就算不是好市多會員，也有可能無意間吃到，且A型肝炎的潛伏期達6周，這段時間盡量吃熟食，少吃冷凍草莓和生食，若出現發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸等A型肝炎的6大症狀，要盡快就醫。

許秉毅今（30）日於個人臉書粉專指出，好市多從智利進口的科克蘭（Kirkland）冷凍三種綜合莓，被高雄市衛生局驗出含有「A肝病毒」，商品雖已全面下架、銷毀，但同批號商品已出售近萬包，引起民眾恐慌。某些餐廳或烘焙坊可能買好市多這款綜合莓果製成甜點販售，所以就算不是好市多會員，也可能無意間吃到該商品。

許秉毅說，A型肝炎是由A型肝炎病毒感染引發的急性肝臟發炎，為法定傳染病，潛伏期達2至6周。6歲以下的幼兒感染後，70%沒有症狀或症狀輕微；6歲以上的兒童或成年人感染後，約70%會出現症狀，包括發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適和黃疸（皮膚及眼睛變黃、尿液顏色變深）；也有不少感染者不會產生症狀，但糞便裡含有病毒，成為新的感染源，因此這段期間，大家都要留意身體狀況。

許秉毅表示，大多數的感染者能自然康復，只有極少數病例會發生猛爆性肝炎，嚴重還可能死亡。A型肝炎的主要傳染途徑是經口，也稱做糞口，受感染者的糞便中含有大量病毒，若直接或間接食用遭A型肝炎病毒汙染的食物，就有可能感染，臨床上最常被汙染的食物為水果、蔬菜、貝類、冰和水。

許秉毅提醒，A型肝炎的潛伏期可達6周，這段時間最好吃熟食，少吃冷凍草莓和生食，若出現發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸等A型肝炎的6大症狀，要盡快就醫。