As Embiid’s history of playing through injuries and pain shows, it can be fluid depending on his progress. He has been able to do some individual spot-up shooting the past several days and will be evaluated daily. https://t.co/dPwOzhKYDc — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2023

儘管七六人在季後賽首輪早早把籃網橫掃出局，也讓因為右膝受傷缺席首輪G4的七六人明星中鋒恩比德獲得額外休息時間，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，恩比德膝傷比起外側副韌帶一級扭傷更加嚴重，目前大機率缺席5月2日開打的次輪G1。

季後賽次輪領軍跟塞爾提克交手的七六人總教練瑞弗斯表示，恩比德今天沒有參加任何訓練，假如他真的缺陣，哈登等人必須扛下更多攻守責任，「他現在正跟醫生見面，我會繼續等待消息，結束後他會打電話給我，然後我們再來觀察他的情況。」

畢竟假如少了今年季後賽首輪場均20.0分、11.3籃板、4.0助攻與2.3火鍋的恩比德，面對「雙探花」塔圖、傑倫布朗領軍的塞爾提克，七六人想要贏球恐怕不太容易，況且他們也沒有次輪主場優勢，次輪前兩戰都將在波士頓進行。

甚至《看台報告》記者傑森杜馬斯爆料，恩比德目前右膝非常疼痛，正常來說這種傷勢至少要花4到6周時間才可康復，如果恩比德可以出戰次輪前兩場比賽，會讓杜馬斯很驚訝，接下來很可能要看恩比德的忍痛與恢復能力如何了。